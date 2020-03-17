Токио, , 11:45 — REGNUM Разработчики из Bandai Namco выпустили новый трейлер экшен-игры One Piece: Pirate Warriors 4. Он был опубликован на YouTube-канале компании 16 марта.

Авторы проекта обещают более 40 «играбельных» персонажей. Релиз игры состоится 26 марта 2020 года.

Напомним, One Piece — это популярная манга и одноименный аниме-сериал за авторством Эйитиро Оды. Первый том вышел в 1997 году.

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