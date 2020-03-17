Тбилиси, , 11:43 — REGNUM

В Грузии зафиксирован еще один, 34-й случай коронавируса. Информацию распространяет официальный правительственный сайт по коронавирусу https://stopcov.ge/

Положительный ответ дало тестирование, сделанное в лаборатории имени Лугара. В настоящее время новый пациент помещен в Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии. Его состояние врачи оценивают как состояние средней тяжести.

По заявлению врачей, новый пациент, предположительно, заразился вирусом от одного из трех ранее помещенных в инфекционную больницу граждан, с которыми имел контакты до подтверждения их инфицирования.

Между тем, стали известны результаты анализов еще одного выздоровевшего пациента, тестирование которого на коронавирус дало отрицательный результат. Но выписывать его врачи не спешат, так как еще не прошел необходимый карантинный срок. В связи с изменением ситуации с коронавирусом в мире, по рекомендации ВОЗ, в Грузии увеличили срок нахождения в карантине с 14 до 20 дней.

По данным на 17 марта, в Грузии фиксируется 34 подтвержденных случая коронавируса. В карантине находятся 1008 человек. В стационарах под наблюдением врачей остаются еще 64 человека.