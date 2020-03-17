Тбилиси, , 11:43 — REGNUM Всех жителей Грузии призвали 18 марта принять участие во флешмобе, чтобы поблагодарить врачей за их заботу о здоровье населения и противостояние распространению коронавируса COVID-19. Призыв был размещен на странице в соцсети Facebook, специально созданной для акции «Аплодисменты благодарности».

«Акция благодарности нужна для поддержки медицинского персонала и признания важности их труда и объединения всех граждан в борьбе перед общим вызовом, не выходя из дома, с соблюдением всех правил безопасности», — написали в своем обращении организаторы акции.

Жителям Грузии предлагается выйти на балкон в 21:00 по местному времени (20:00 мск) и поаплодировать. Отмечается, что таким образом врачей уже поблагодарили жители в Италии и Испании.

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