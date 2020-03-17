Воронеж, , 11:41 — REGNUM В ряде магазинов в Воронеже сократился ассортимент круп, мясных консервов, пустеют полки с туалетной бумагой. Ажиотаж поднялся 15−16 марта, до этого никакого повышенного спроса в магазинах региона не наблюдалось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В крупных сетевых магазинах отмечается повышенный спрос на муку, крупы, мясные консервы (тушёнку), макаронные изделия. Как сообщили ИА REGNUM читатели, в гипермаркете «Линия» в дневное время 16 марта покупателей было значительно больше обычного. В форумах и соцсетях воронежцы сообщают об очередях и в других крупных гипермаркетах. При этом в магазинах сетей «Пятёрочка» и «Магнит» 14−15 марта очереди были не больше обычных для субботы-воскресенья, пустых полок не наблюдалось.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, несмотря на то, что во многих аптеках закончились санитайзеры, их вполне можно приобрести в магазинах сетей, специализирующихся на косметике и бытовой химии. В то же время в этих магазинах, а также в супермаркетах стремительно пустеют полки с туалетной бумагой.

Впрочем, никаких перебоев с поставкой продовольствия или туалетной бумаги в регион не отмечается. Мясные, молочные продукты, фрукты и овощи свободно продаются как в крупных магазинах, так и в торговых точках в формате «у дома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в связи с новым коронавирусом на неделю раньше начались каникулы у школьников, студентов вузов и техникумов отправили на дистанционное обучение. Также в регионе отменяют массовые культурные и спортивные мероприятия.