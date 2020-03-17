Липецк, , 11:40 — REGNUM В Липецкой области пять вузов с 16 марта перешли на дистанционное обучение из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.

После рекомендации министерства образования и науки РФ на дистанционное обучение перешли Липецкий государственный педагогический университет, Липецкий государственный технический университет, Липецкий филиал финансового университета, Липецкий филиал РАНХиГС и Елецкий государственный университет.

Студенты продолжат учёбу, но получать материалы и задания они будут дистанционно, а общаться с преподавателями — через личные кабинеты на сайтах своих вузов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области создали информационный портал о коронавирусе