Нур-Султан, , 11:40 — REGNUM Сеть торгово-развлекательных центров MEGA в Казахстане закрывается из-за введения в стране чрезвычайного положения. Об этом заявил глава Astana Group Нурлан Смагулов, сообщает 17 марта «Forbes Казахстан».

«Мы делаем это для того, чтобы предотвратить любую угрозу распространения коронавирусной инфекции», — сказал глава компании. Он уточнил, что на время закрытия торговых центров арендная плата взиматься не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Казахстане введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. По данным на 17 марта в республике обнаружено 17 случаев заражения вирусом.

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