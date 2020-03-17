Москва, , 11:42 — REGNUM Частичную компенсацию за недополученные метры жилой площади переселённых по программе реновации москвичам перестанут облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующая законодательная инициатива была поддержана 17 марта на заседании комиссии Московской городской думы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава комиссии, депутат Мосгордумы Елена Николаева пояснила, что на данный момент граждане, которые получают по программе реновации меньшую жилую площадь чем в прежнем жилье вправе получить компенсацию. Однако данные денежные средства облагаются НДФЛ, в то время как граждане, получившие вместо нового жилья денежную сумму, освобождаются от уплаты налога.

Данное обстоятельство парламентарий назвала несправедливым. По этой причине Мосгордума подготовила инициативу по изменению федерального законодательства. На заседании законодательного собрания столицы 18 марта депутаты должны будут утвердить решение о направлении законодательной инициативы в Государственную думу РФ.

Также Николаева подчеркнула, что освобождение от НДФЛ будет действовать не с момента принятия закона, а с начала программы реновации. Жители столицы, которые уже уплатили налог смогут получить деньги обратно или попросить, чтобы уплаченные средства засчитали им авансом.

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