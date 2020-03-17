Роквилл, США, , 11:39 — REGNUM Американский аниматор Ли Хардкасл выпустил новый мультфильм, посвящённый скорому релизу Doom Eternal. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале автора 16 марта.

В мультфильме, выполненном по средствам пластилиновой анимации, Палач Рока стал котом, отдыхающим на пикнике вместе со своим другом-кроликом. Спустя несколько мгновений отдых на природе превращается в привычный для Doom экшен с убийством демонов.

Напомним, релиз Doom Eternal состоится 20 марта 2020 года. Игра будет доступна на PC, Stadia, PS4 и Xbox One.

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