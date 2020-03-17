Москва, , 11:37 — REGNUM Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов покидает свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого главу столичного избиркома.

Горбунов отметил, что уходит по состоянию здоровья. Он напомнил, что уже находится на пенсии. К тому же на данный момент глава МГИК проходит лечение в больнице.

Новый руководитель Мосгоризбиркома будет объявлен 18 марта, уточнил Горбунов.

Читайте ранее в этом сюжете: Фракция КПРФ в Мосгордуме потребовала отставки Горбунова