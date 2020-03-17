Москва, , 11:35 — REGNUM Пациенты, сбежавшие из медицинского комплекса в Коммунарке, найдены. Об этом 17 марта сообщила журналистам вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Пациенты, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, были найдены и доставлены в медицинское учреждение», — заявила она.

По её словам, лечение будет продолжено.

Ракова отметила, что пребывание в инфекционной больнице является обязательным для тех, у кого присутствуют симптомы ОРВИ и, следовательно, есть основания подозревать наличие коронавирусной инфекции.