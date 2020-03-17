Кострома, 17 марта 2020, 11:33 — REGNUM В Костромской области большая вода подтопила участки в Судиславском, Пыщугском и Кадыйском районах региона. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Паводок нарушил сообщение с пятью деревнями, в которых проживает 59 костромичей. За прошлые сутки наиболее заметный подъем воды наблюдался в реках Костроме, Унже и Ветлуге. На остальных реках и озерах региона пока сохраняется ледостав. По информации муниципалитетов, в населенных пунктах создан необходимый запас дров, продуктов и лекарств.
Вопрос своевременного уведомления жителей области о паводке поднял глава региона Сергей Ситников. На еженедельном областном совещании он поручил главам подтопленных районов лично выезжать на места.
В 2019 году осенний паводок затронул пять районов области — Солигаличский, Чухломской, Октябрьский, Поназыревский и Пыщугский, вода подтопила участки в Буе и Павино. Наибольший ущерб был нанесен жителям Солигалича — разбираясь в последствиях паводка, областная прокуратура обнаружила большое количество нарушений в работе администрации Солигаличского района. Выяснилось, что об угрозе стихии чиновники предупредили лишь пятую часть жителей, чьи дома попали в зону затопления.
Читайте ранее в этом сюжете: Спецслужбы Костромской области переведены в режим повышенной готовности