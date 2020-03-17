, 11:32 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский считает очень важным вопрос обеспечения больничными родителей детей до 14 лет, вынужденно остающихся дома из-за карантина. Комментируя на своих интернет-ресурсах предложение, сделанное Национальным родительским комитетом российскому правительству, он, в частности, отметил:

«Проблема усугубляется тем, что, по действующему законодательству, оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, чревато привлечением к уголовной ответственности при возникновении несчастных случаев или ограничением в родительских правах вплоть до их лишения. Интересная коллизия.

Пойдут ли на это федеральные власти, из всех утюгов заявляющие о мерах поддержки населения, не говоря уже о семьях с детьми? Если не пойдут или сделают вид, что не услышали, все правительственные речи — фикция. Одно дело — выдать несколько десятков миллиардов родным авиакомпаниям или строителям, и совсем другое — каким-то там родителям», — иронизирует эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее инициативу Национального родительского комитета (НРК) обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами в беседе с RT озвучила председатель комитета Ирина Волынец. По её словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить должный уход за детьми, пока те находятся дома, и не потерять часть своего дохода.

Читайте также: В России предложили отпускать родителей на больничный из-за закрытия школ