Грозный, , 11:31 — REGNUM В Чечне в настоящее время находятся под наблюдением из-за коронавируса 25 человек. Ожидается возвращение из-за границы, в том числе Италии, Франции и Стамбула, еще 10 местных жителей. Меры по предотвращению угрозы проникновения коронавируса на территорию субъекта были обсуждены 16 марта на заседании оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, по словам председателя штаба, заместителя председателя правительства республики Шахида Ахмадова, в двух учреждениях здравоохранения созданы изолированные помещения для размещения лиц, зараженных коронавирусам.

«На случай вспышки инфекции на базе городской больницы №3 и Республиканского клинического центра инфекционных болезней оборудованы боксы, полностью они будут готовы к 25 марта» , — рассказал Ахмадов.

Он также доложил, что из 25 лиц, ранее помещенных на карантин 15 человек дважды показали отрицательные результаты при анализе на вирус. Еще у 10 человек получены однократные отрицательные результаты.

Ахматов попросил рассмотреть возможность закупки дополнительного медоборудования и аппаратов искусственной вентиляции легких. Поручение изыскать средства на это отдал правительству глава Чечни Рамзан Кадыров.

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