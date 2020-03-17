Якутск, , 11:36 — REGNUM 17 марта специалисты Роспотребнадзора по Якутия встретили 137 рейсов, в которых было проверены более 14 тыс. пассажиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

Читайте также: Изоляция поневоле: страны защищаются от коронавируса — трансляция

В ходе проверки было установлено, что жительница города Мирного прилетела из Москвы транзитом из Испании и Португалии. Путешественницу для профилактики изолировали и обследовали в больнице. Клинических симптомов возможной коронавирусной инфекции у неё не выявлено.

«Контроль над всеми пассажирами, прибывшими этим рейсом, установлен», — пояснили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону два человека, вернувшиеся из эпидемиологически неблагополучных стран, помещены в изолятор с подозрением на коронавирус.