Малишево, , 11:41 — REGNUM Глава Малишевского муниципалитета Косово Рагип Бегай 16 марта провел встречу с министром администрирования местной власти самопровозглашенной республики Косово Эмильей Реджепи и её заместителем Решатом Нурбоей.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в настоящее время муниципалитет закрыт на карантин в связи с обнаружением на его территории случаев заболевания коронавирусом (на данный момент подтверждено четыре случая заболевания). Въезд на территорию муниципалитета и выезд из него ограничены.

Отмечается, что в условиях карантина в муниципалитете наблюдается нехватка врачей — трое медиков были вынуждены подвергнуться изоляции из-з незащищенного контакта с больными, а также медикаментов и даже муки.

Министр Реджепи заявила, что правительство в ближайшее время предпримет меры для улучшения ситуации.

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