Уфа, , 11:48 — REGNUM Мужчина обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки в Башкирии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в феврале текущего года в Уфимском районе обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 4-летней девочки. Узнав о случившемся, мать ребенка обратились к стражам порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132.

Отмечается, что подозреваемый был задержан и в настоящий момент находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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