Тбилиси, , 11:28 — REGNUM

В связи с распространением в Грузии коронавируса Тбилисская республиканская больница перешла на прием тяжелобольных пациентов. Информацию распространяет официальный правительственный сайт по превенции коронавируса https://stopcov.ge/

Со ссылкой на начальника приемного отделения больницы сообщается, что на данном этапе в клинику помещены 29 пациентов.

Всего в больнице 86 коек, из которых 71 находится в стационаре, а 15 — в реанимационном отделении.

По данным на утро 17 марта, в течение вчерашнего дня новых случаев коронавируса в Грузии не выявлено. Всего фиксируется 33 подтвержденных случая. Но число находящихся в карантине лиц резко возросло и превысило 1000 человек, тогда как еще вчера их было немногим более 600. В стационарах под наблюдением врачей остаются еще 64 человека.

Вместе с тем, минздрав Грузии сообщает о двух первых выздоровевших от коронавируса пациентах, один из которых выписан и должен пройти через режим самоизоляции, и еще одного планируют выписать сегодня.