Кольцово, Новосибирская область, , 11:27 — REGNUM В министерстве здравоохранения Новосибирской области опровергли информацию о том, что в посёлке Кольцово есть заболевшие коронавирусом студенты и дети.

«Распространяемая информация о заболевших коронавирусом студентах Новосибирского государственного университета и детях в посёлке Кольцово не соответствует действительности. В настоящий момент в Новосибирской области нет подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией», — заявили в ведомстве.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, по данным на сегодня, 17 марта, в Новосибирской области на самоизоляции находятся 583 человека, вернувшиеся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

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