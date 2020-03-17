Ялта, Крым, , 11:27 — REGNUM На фоне общей неустроенности и беспорядка жители Ялты тяжело воспринимают новые культурные проекты и проекты благоустройства. Об этом на рабочем заседании заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

«Конечно, на фоне того безобразия, которое есть сегодня и связано с санитарным состоянием города, с убогими заборами, которые коробят, все эти проекты и идеи воспринимаются тяжело», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ялты планируют установку памятника 100-летию «Белого исхода», строительство храма Примирения и создание музея В. И. Вернадского с учреждением международной премии его имени. Помимо этого, планируется учреждение ежегодного форума в честь Ялтинской конференции 1945 года», разработка дизайн-кода Ялты, внедрение единой системы транспортной навигации города и активизация работы по возвращению исторических названий улицам старой Ялты.

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