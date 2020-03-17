Кигали, , 11:30 — REGNUM В Руанде выявили четыре новых случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число инфицированных в восточноафриканской стране достигло пяти. Об этом передает ВВС Great Lakes со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Руанды.

В соответствии с заявлением, все новые случаи были выявлены у граждан Руанды. В министерстве также сообщили, что два пациента прибыли из Фиджи и Лондона соответственно, а один пациент был инфицирован внутри страны.

По информации журналистов телерадиокомпании, национальная авиакомпания RwandAir, по-прежнему осуществляет еженедельные рейсы в лондонский аэропорт Гатвик.

В министерстве здравоохранения также заявили, что в настоящее время идет поиск людей, которые могли контактировать с пациентами.

Как отмечают репортеры, по состоянию на вторник, 17 марта, в Руанде зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом среди всех стран Восточной Африки. В связи с этим власти закрыли все школы и запретили все массовые скопления людей, в том числе в местах отправления культа, чтобы предотвратить распространение вируса.

Со своей стороны, президент Руанды Поль Кагаме призвал лидеров соседних стран присоединиться к челленджу «безопасных рук» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которой акцент делается на мытье рук в качестве профилактической меры против COVID-19.

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