17 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Владимир Басенков, , 11:01 — REGNUM На первый взгляд, представляется сложным найти что-то общее между средневековым святителем Григорием Паламой, ветхозаветным патриархом Ноем и коронавирусом. Но метафизика реальности такова, что и в случайностях обнаруживаются закономерности и связи. Обо всём по порядку.

Святой Григорий Палама. Икона. Начало XV в

C именем святителя Григория Паламы, Фессалоникийского архиепископа, монаха, философа и богослова неразрывно связано учение исихазма. Исихасты (от греческого «исихия» — тишина, спокойствие) придерживались идеи о том, что посредством многократного и регулярного повторения молитвы Иисусовой («Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного»), отсечения даже самих мыслей о грехе и уединенной, аскетичной жизни можно было достигнуть так называемого видения Фаворского Света. Согласно Священному Писанию, в один из дней земной жизни Иисус Христос пригласил апостолов Петра, Иоанна и Иакова вместе подняться на гору Фавор для молитвы. В какой-то момент от лица и одежды Спасителя начал исходить яркий свет. Апостолы стали свидетелями явления ветхозаветных пророков Ильи и Еноха, а с неба был слышен голос Бога-Отца о необходимости для апостолов слушать во всём Христа. Позже таинственные события на горе Фавор стали ежегодно отмечаться Православной церковью как праздник Преображения Господня.

Иисус, оставаясь человеком, показал ученикам Свое духовное состояние, приоткрыл душу в прямом смысле этого слова. Апостолы увидели свет, исходивший от Христа. Поскольку Спаситель — пример для подражания христианам, то и приоткрытое ученикам внутреннее состояние олицетворяет тот уровень, к которому должен стремиться верующий человек. Визуально увиденный Петром, Иоанном и Иаковом Свет продемонстрировал духовную чистоту Богочеловека. Христианин призван всю жизнь так трудиться над своей душой, чтобы она стала максимально светлой. А чистота души напрямую зависит от степени победы человека над грехом. Обожение неразрывно связано с прекращением совершения дел, называемых греховными, чего нельзя допускать даже в мыслях. И чистота духовная, возможная для человека после победы над своими страстями, открывает ему видение Бога или Света, увиденного апостолами на горе Фавор.

К этому-то и стремились исихасты, посвящая себя регулярной молитве и борьбе с посторонними и деструктивными мыслями. Были среди исихастов не только монахи, но и вполне себе мирские люди, даже политики. Наверное, выделяя главное, стоит сказать, что исихазм довольно внятно подчеркивал преимущество внутренней работы над собой над тем, что вообще делалось в мире вокруг. Жизнь человека — временна, так стоит ли к ней привязываться? А вот вечная жизнь зависит как раз от того, что было для нее приготовлено во время жизни на планете Земля. Именно таким взглядам было посвящено учение исихазма, которое святитель Григорий Палама систематизировал и последовательно отстоял в богословских полемиках, фактически сохранив для Православной церкви ее мистическое предание и защитив его значение для духовного развития верующих.

Посвящение второго воскресенья Великого поста святителю Григорию можно связать с призывом к христианам помнить о ряде важных моментов. Во-первых, о том, что связь с Богом требует немного приглушить шум волн «житейского моря» (то есть наших повседневных забот). Во-вторых, Церковь напоминает верующим о возможности познать Создателя опытно, но при этом лишь лично. Недостаточно прочитать огромное количество книг и получить необходимый минимум знаний о Боге. Отношения с Ним имеют интимный характер, и здесь важна практика регулярного разговора, то есть молитвы. В исихазме, то есть глубокой, сосредоточенной, уединенной молитве, раскрывается идея достижения человеком соединения с Богом.

Ветхозаветный патриарх Ной отличался от своих современников искренним желанием встречи с Богом. «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом» (Быт. 6:9). Книга Бытия повествует о том, что нравы общества во времена Ноя были далеки от высоких, что и стало в итоге причиной гибели целой цивилизации. Зло вошло в мир и «опрокинуло» его в падшее состояние, заразив человека болезнью смерти, через первых людей. Впоследствии человек вынужден был постоянно бороться с поврежденной грехом природой, либо добиваясь победы добра в своем сердце, либо с легкостью отдаваясь в лапы прожорливого зла. Всемирный потом стал своего рода очистительной катастрофой и символом масштабного Божьего гнева на человечество за искажение собственной природы через превращение греха в неотъемлемую часть жизни.

Кстати, ковчег Ноя также имеет символическую природу. Церковь недаром называют «ковчегом спасения». Общность людей, объединенных верой в Бога-Троицу, придерживается мысли о возможности обеспечить себе счастливую вечную жизнь только через Христа, основавшего Церковь и оставившего людям таинства, посредством которых душа человека получает помощь в достижении соединения с Создателем. Невозможно достигнуть видения Творца без специально созданного Им учреждения, где за внешними формами скрывается живое присутствие Божества.

Но при чем тут коронавирус? Не хочется нагнетать и сравнивать пандемию с Всемирным потопом, однако тот факт, что неочума угрожает всей планете и вызывает опасения у целой цивилизации (отметим закрытие границ, медосмотр и карантин путешественников во многих в ряде государств), бесспорен. Эпидемии накрывали обширные регионы и в прошлом. На память сразу же приходит чума, выкашивавшая Европу в Средние века. В романе Евгения Водолазкина «Лавр» главный герой по имени Арсений не всю, но значительную часть повествования занимается тем, что буквально вытаскивает с того света жителей деревень и городов, в которых ему волею судеб приходится оказаться. Арсения называют святым лекарем и чудотворцем, но тот лишь терпеливо намекает исцеленным пациентам, что совершает медицинские подвиги не своими силами. А заодно и напоминает, что случайностей не бывает, и физическая плоскость жизни человека, со всеми болезнями и неудачами — неизменно связана с метафизикой. Прибегайте к молитве, укрепляйте веру, меняйте свое мышление через покаяние, вспомните, наконец, о Боге, взывает Арсений.

Символично, что в России «вирусное беспокойство» выросло как раз в дни Великого поста. Совпадение? Христиане не верят в случайности. Вернее в то, что эти случайности случайны. Любую неприятность в жизни верующий рассматривает либо как напоминание Бога о себе (если его дитя-человек начал забывать о своем истинном, вечном предназначении), либо как испытание, пройдя через которое, христианин должен закалиться и стать духовно сильнее. Коронавирус похож на предостережение от Бога: туда ли движется человеческая цивилизация и тем ли путем идет каждый ее представитель? Великий пост — прекрасное время, чтобы поймать волну Божественной тишины и услышать ответ на этот вопрос из уст самого Бога в своем сердце.