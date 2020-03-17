Красногорск, , 17:02 — REGNUM Магазины Подмосковья подготовились к наплыву покупателей и завезли увеличенное число пользующихся популярностью товаров. В известных торговых сетях можно обнаружить горы туалетной бумаги, круп и сахара, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полки заполнены товаром Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конечно же, некоторые жители поддались панике в связи с мерами профилактики коронавируса, предпринимаемыми правительством региона и чаще обычного покупают макароны, гречку, тушёнку и рыбные консервы, но и большинство магазинов явно готовы к ажиотажу. В основном популярностью пользуется скидочный товар.

В магазине сети «Да» торговля идёт как обычно, но некоторые покупатели приобретают по две пачки гречки сразу, а изредка и целую упаковку из 10 пачек. Тем не менее в магазине сделан хороший запас туалетной бумаги, расставлены большие тележки с крупами, а прилавки полны макарон.

В сети «Магнит» представлен ассортимент популярных круп, хотя и всего нескольких производителей. Крупы понемногу раскупают, но и до ажиотажа, связанного с коронавирусом, длинные полки магазина были часто заставлены однотипным товаром. Хорошо раскупаются консервы, на которые сделана скидка. Это шпроты, килька и тушёнка.

В сети «Дикси» можно найти макароны по 34 рубля за пачку, а также растительное масло по 43 рубля. Как и в других сетях региона, скидочный товар пользуется максимальным спросом. Недорогих масла, сахара, муки и круп на полках магазина осталось немного.

В сети «Пятёрочка» посетители чаще покупают гречку и рис, а в остальном торговые залы выглядят привычно.