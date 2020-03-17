Красногорск, 17 марта 2020, 17:02 — REGNUM Магазины Подмосковья подготовились к наплыву покупателей и завезли увеличенное число пользующихся популярностью товаров. В известных торговых сетях можно обнаружить горы туалетной бумаги, круп и сахара, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полки заполнены товаром
Полки заполнены товаром
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конечно же, некоторые жители поддались панике в связи с мерами профилактики коронавируса, предпринимаемыми правительством региона и чаще обычного покупают макароны, гречку, тушёнку и рыбные консервы, но и большинство магазинов явно готовы к ажиотажу. В основном популярностью пользуется скидочный товар.

Покупатели в магазине покупают товары первой необходимости
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Покупатели в магазине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Большие горы туалетной бумаги на полках в магазине и на полетах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гречка в большом количестве на прилавках магазина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Покупатели в магазине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Покупатели в магазине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Товары на полках в магазине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выбор покупателя
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Крупы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кассир и покупатели
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Покупатели в магазине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В магазине сети «Да» торговля идёт как обычно, но некоторые покупатели приобретают по две пачки гречки сразу, а изредка и целую упаковку из 10 пачек. Тем не менее в магазине сделан хороший запас туалетной бумаги, расставлены большие тележки с крупами, а прилавки полны макарон.

Рыбные консервы разбирают только по цене со скидкой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Растительное масло на прилавках магазина сети «Магнит»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Макаронные изделия со скидками
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мука на полках магазина. Покупают полюбившиеся всем марки, цены на которые невысоки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Крупы по не дорогой цене
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В сети магазина «Дикси» полки заставлены продуктами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В сети «Магнит» представлен ассортимент популярных круп, хотя и всего нескольких производителей. Крупы понемногу раскупают, но и до ажиотажа, связанного с коронавирусом, длинные полки магазина были часто заставлены однотипным товаром. Хорошо раскупаются консервы, на которые сделана скидка. Это шпроты, килька и тушёнка.

Сахар на полках в наличии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Туалетная бумага покупают в зависимости от ценовой категории и персонального выбора
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сахар на полках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мука на полках в наличии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мука на прилавках магазина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Товар покупается по акциям и по скидкам
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Покупают в основном не дорогую продукцию
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кто-то поддался ажиотажу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Магазины почти у каждого многоэтажного дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Туалетная бумага в больших количествах на прилавках магазина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В сети «Дикси» можно найти макароны по 34 рубля за пачку, а также растительное масло по 43 рубля. Как и в других сетях региона, скидочный товар пользуется максимальным спросом. Недорогих масла, сахара, муки и круп на полках магазина осталось немного.

В сети «Пятёрочка» посетители чаще покупают гречку и рис, а в остальном торговые залы выглядят привычно.

Покупатели в магазине выбирают товар по своей необходимости
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Овощи в магазине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Не хватает персонала разложить товар на полки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Покупатели в магазине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Товар на полках в магазине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Покупатели размеренно выбирают продукты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В магазине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Полки полны продуктов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Покупают не дорогие макаронные изделия
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Полки заполнены товаром
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM