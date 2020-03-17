Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Все бары, рестораны, кинотеатры и спортивные залы в американском штате Мэриленд будут временно закрыты. Соответствующий указ 16 марта издал губернатор штата Ларри Хоган. Уточняется, что такая мера позволит замедлить распространение нового коронавируса. Об этом сообщает издание Washingtonian.

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При этом, по его словам, заведения общественного питания продолжат осуществлять продажу еды и напитков, однако будут делать это исключительно навынос или через службу доставки. Аналогичный приказ подписал и мэр Вашингтона Мюриэл Боузер. Запрет будет действовать до 1 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 марта в Соединённых Штатах было зафиксировано более 4,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, 85 человек скончались. Выздоровели после заболевания 17 человек.

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