Тбилиси, , 10:59 — REGNUM Коронавирус COVID-19 в Грузии в общей сложности выявлен у 35 человек. Об этом 17 марта сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на источник в Тбилисской инфекционной больнице.

По данным журналистов, новая инфекция была обнаружена у одного пациента прошедшей ночью и у втрого этим утром.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии было выявлено 33 заболевших COVID-19. Одного из них выписали 16 марта после того, как он выздоровел.

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