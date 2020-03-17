Лима, , 10:58 — REGNUM Около 150 туристов из Южной Кореи не могут покинуть Перу из-за полного закрытия границы правительством страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Перу.

В настоящее время представители посольства ищут возможность помочь соотечественникам вернуться на родину. Как отметили в посольстве, желание вернуться изъявили 137 из 150 южнокорейских туристов .

Известно, что с 00:00 17 марта правительство Перу закрыло сухопутные, морские и воздушные границы из-за опасений распространения коронавируса нового типа. Въезд, выезд и транзит также запрещены.

Отмечается, что для всех прибывших в страну до закрытия границы введен обязательный пятнадцати дневный карантин.

Известно, что помимо Перу другие страны Латинской Америки также сообщили о закрытии своих границ. Правительство Чили закроет границу на 15 дней начиная с 18 марта, а правительство Гватемалы — на две недели.