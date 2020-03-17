Ставрополь, , 10:46 — REGNUM Бухгалтера детского сада на Ставрополье заподозрили в неоднократном начислении себе незаконно завышенной заработной платы. Против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что главный бухгалтер дошкольного учреждения в период с 2016 по 2019 годы вносила в электронные реестры информацию о начислении себе зарплаты, завышая ее размер. Эти реестры с ложными сведениями она направляла в банк для перечисления денег на зарплатную карту.

В результате этих действий подозреваемая причинила госучреждению ущерб на сумму свыше 2 млн рублей. Расследования уголовного дела продолжается.

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