Москва, 17 марта 2020, 10:43 — REGNUM В Москве может быть введён карантин из-за коронавируса, пишет издание «Открытые медиа».
Согласно последним данным, в Москве зарегистрировали 53 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
По информации СМИ, жителей столицы переведут на карантин в случае увеличения числа заболевших. В этом случае, пишет издание, карантин могут объявить уже 20 марта.
Предполагается, что в этом случае сотрудников всех организаций Москвы, которые не задействованы в жизнеобеспечении города, переведут на удалённую работу.
Издание указывает, что власти обсуждают закрытие торговых центров, а также баров, ресторанов и кафе. Кроме того, допускаются меры по ограничению пассажирских потоков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.