Москва, , 10:43 — REGNUM В Москве может быть введён карантин из-за коронавируса, пишет издание «Открытые медиа».

Согласно последним данным, в Москве зарегистрировали 53 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

По информации СМИ, жителей столицы переведут на карантин в случае увеличения числа заболевших. В этом случае, пишет издание, карантин могут объявить уже 20 марта.

Предполагается, что в этом случае сотрудников всех организаций Москвы, которые не задействованы в жизнеобеспечении города, переведут на удалённую работу.

Издание указывает, что власти обсуждают закрытие торговых центров, а также баров, ресторанов и кафе. Кроме того, допускаются меры по ограничению пассажирских потоков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.