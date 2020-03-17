Липецк, , 10:42 — REGNUM В Липецкой области не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

На лечении находятся три человека. Врачи наблюдают за состоянием ещё 34 человек, контактировавших с больными или прибывших из стран с неблагополучной эпидситуацией. У них симптомов коронавируса нет.

Были обследованы четыре жителя Чаплыгинского района, которые контактировали в пациентом с подозрением на коронавирус. Они вместе ехали в поезде. Коронавирус у них не подтвердился, но медики продолжают наблюдать за ними.

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