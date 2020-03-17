Красноярск, , 10:41 — REGNUM Рабочая группа по противодействию распространению коронавирусной инфекции создана в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в мэрии города.

«Необходимо предусмотреть ряд мероприятий, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции в Красноярске», — заявил мэр города Сергей Ерёмин 16 марта на аппаратном совещании.

В частности, школьников Красноярска отправили на каникулы, которые продлятся до 31 марта. Предпринимаются и другие меры для защиты от заболевания.

Напомним, результат теста на коронавирус оказался положительным у мужчины, приехавшего 15 марта в Красноярск из Австрии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о противодействии коронавирусу.

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