Москва, , 10:41 — REGNUM В одном из выпусков телепередачи «Давай поженимся» жених решил устроить необычный «сюрприз» своей избраннице, станцевав для неё в костюме Иллидана из игры Warcraft III. Фрагментом выступления «русского охотника не демонов» на своей странице в Twitter поделился пользователь Марат Сагдеев.

https://twitter.com/virdihis/status/1239548546673782784

В начале своего номера участник предстал в полном образе Иллидана: с копытами на ногах и двусторонним клинком в каждой руке. Однако уже спустя несколько сегодня он сбросил «ненужный реквизит» и начал танцевать для своей потенциальной избранницы.

Напомним, Иллидан Ярость Бури — это один из центральных персонажей фэнтези-вселенной Warcraft. По сюжету, он ночной эльф, превратившийся в демона из-за воздействия могущественного артефакта.

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