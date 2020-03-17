Аддис-Абеба, , 10:46 — REGNUM В восточных регионах Эфиопии зафиксированы вспышку загадочного заболевания, от которого за последние несколько лет погибли тысячи человек. Об этом передает ВВС Amharic.

По информации журналистов телерадиокомпании, смертельная болезнь поражает в основном кочевые общины, которые перемещаются по бассейну реки Огадена, где компании, некоторые из которых принадлежат иностранным гражданам, ведут разведку нефтегазовых месторождений.

Как сообщил региональный чиновник, более 2000 человек умерли от загадочной болезни. Точное количество заболевших неизвестно.

Юверия Али, исследовательница в области прав человека, которая потратил месяцы на изучение этой проблемы, заявила, что симптомы неизвестной болезни ужасны и включают кровотечение из носа, позеленение или пожелтение глаз, у больных также отмечается высокая температура и обмороки, что в конечном итоге приводит к летальному исходу.

Али отметила, что болезнь может быть связана с деятельностью компаний, которые надеются обнаружить огромные запасами нефти и газа. Однако она подчеркнула, что для доказательства причастности компаний будет необходимо провести дополнительные научные исследования.

«Местные жители рассказывают, как компании, работающие в их окрестностях, разлили белый порошок. Когда идет дождь, эти токсины попадают в реку, воду из которой пьют люди ‑ и выходит порочный круг», — сказала она.

Представители компаний, работающих в этом районе, отказались комментировать разливы химических веществ.

Власти страны так же отказались от комментариев, несмотря на растущие требования пострадавших общин предпринять какие-либо действия.

«Правительственные чиновники в Аддис-Абебе полностью отрицали наличие каких-либо проблем со здоровьем населения или окружающей средой. Фактически один чиновник отрицал, что кто-либо даже живет в этом районе, что, конечно, противоречит тому, что мы знаем», — сказала Али.

Премьер-министр Абий Ахмед заявил, что нефть и газ являются неотъемлемой частью будущего Эфиопии и будут создавать столь необходимые рабочие места.