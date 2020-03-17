Нур-Султан, , 10:40 — REGNUM В управлении образования Нур-Султана опровергли слухи о проведении рейдов по школам, сообщает 17 марта издание «Елорда Инфо».

Сотрудники управления призвали жителей столицы Казахстана не верить слухам и проверять информацию на официальных сайтах профильных ведомств. Ложным также назвали сообщение о наказании родителей за обнаружение детей на улице.

Отметим, в социальных сетях появилось сообщение, что с 18 марта в школах Казахстана будут проводить рейды. Инспекторы якобы будут штрафовать школы за присутствие детей на дополнительных занятиях.