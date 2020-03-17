Воронеж, , 10:39 — REGNUM Две студентки из Непала госпитализированы в Воронеже с признаками ОРВИ, сообщила пресс-служба правительства региона 17 марта. Как уточняется, у одной из девушек выявили признаки ОРВИ, вторая находилась с ней в контакте.

Добавим, что ранее сообщалось о ещё четырёх госпитализированных с подозрением на коронавирус — с 14 по 16 марта в воронежских больницах с признаками ОРВИ оказались семейная пара, посещавшая Испанию, гражданка Бельгии, жительница Воронежа, посещавшая Испанию и Португалию.

С конца января медики уже выписали домой 16 госпитализированных с подозрением на новый коронавирус, девять находятся в больницах, у восьми анализы на коронавирус отрицательные, у одного пациента анализы пока в работе. Состояние всех пациентов удовлетворительное. По состоянию на 17 марта случаев нового коронавируса в Воронежской области не зафиксировано.