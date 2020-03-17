Скопье, 17 марта 2020, 10:43 — REGNUM Правительство Северной Македонии 16 марта приняло решение о закрытии всех КПП на своей территории. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.
По данным журналистов, въезд в страну разрешен только для граждан Северной Македонии, дипломатического персонала, грузового транспорта и лиц, представляющих важность для государства и экономики, получивших особое разрешение у кризисном штабе страны.
Границы будут закрыты с 18 марта.
На данный момент в Северной Македонии выявлено 23 случая заражения коронавирусом.