Скопье, , 10:43 — REGNUM Правительство Северной Македонии 16 марта приняло решение о закрытии всех КПП на своей территории. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По данным журналистов, въезд в страну разрешен только для граждан Северной Македонии, дипломатического персонала, грузового транспорта и лиц, представляющих важность для государства и экономики, получивших особое разрешение у кризисном штабе страны.

Границы будут закрыты с 18 марта.

На данный момент в Северной Македонии выявлено 23 случая заражения коронавирусом.