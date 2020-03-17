Ялта, Крым, 17 марта 2020, 10:43 — REGNUM Власти Ялты выбирают место для установки памятника 100-летию «Белого исхода». Об этом на рабочем заседании заявил глава администрации города Иван Имгрунт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города сообщили о том, что к началу курортного сезона на набережной Ялты планируется ремонт плиточного покрытия, замена скамеек и урн, полная реконструкция озеленения с оборудованием искусственного полива и подсветки зданий. Также планируется запрет звуковой рекламы морских прогулок на набережной.
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