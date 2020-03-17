Владикавказ, , 10:38 — REGNUM В Северной Осетии закрыли Транскавказскую автомагистраль. Движение автотранспорта всех видов запрещено в обоих направлениях с 09:30 17 марта, сообщили в региональном управлении МЧС.

Основанием для закрытия движения стала рекомендация противолавинной службы и невозможность обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля, утверждают в спасательном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 16 марта, с 02:00 была закрыта российско-грузинская граница в районе пункта пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Причиной назвали невозможность обеспечения безопасного проезда из-за непогоды на территории Грузии. Между тем известно, что Грузия с 16 марта закрыла свои границы для России из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, Транскавказская магистраль является одной из автомобильных дорог, связывающих Россию с Республикой Южная Осетия и Закавказьем.

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