Ирвайн, США, , 10:31 — REGNUM В следующем дополнении к многопользовательской карточной игре Hearthstone появится новый класс персонажа — охотник на демонов. Об этом 16 марта сообщил сайт hearthstone-decks.net.

Роль охотника на демонов «исполнит» самый известный представитель этого класса в мире Warcraft — Иллидан Ярость Бури. Сообщается, что он вместе с собственной сюжетной кампанией появится в игре уже 2 апреля 2020 года.

Напомним, Hearthstone — это многопользовательская карточная коллекционная игра по фэнтези-вселенной Warcraft. Её релиз состоялся в 2014 году.

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