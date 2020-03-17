Анкара, , 10:35 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о том, что число заразившихся коронавирусом в стране возросло до 47 человек. Об этом 17 марта сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного чиновника, за прошедшие сутки заразились еще 29 человек. Новые случаи выявлены у людей, прибывших из США, Евросоюза, с Ближнего Востока.

«Зарубежные контакты по-прежнему представляют опасность», — отметил Коджа, добавив, что важно придерживаться строгих мер санитарии.

Напомним, в настоящее время число заразившихся коронавирусом составляет 173 тыс. человек во всем мире. От последствий инфекции скончались свыше 6 тыс. 600 человек. Выздоровели около 77 тыс. человек.

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