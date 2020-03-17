Брянск, , 10:34 — REGNUM Бывшего сотрудника полиции и предпринимателя осудили за мошенничество в Брянске, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Обвиняемые вымогали деньги у подследственного, обещая ему защиту от уголовного преследования.

Установлено, что в конце лета 2018 года полицейский и его знакомый предприниматель узнали о возбуждении уголовного дела и оперативно-розыскных мероприятиях в отношении жителя города Унеча. Мужчины предложили подследственному за деньги решить вопрос о прекращении преследования, заявив, что якобы взятку передадут «нужным» оперуполномоченным. В общей сложности потерпевший передал мошенникам 580 тысяч рублей.

Суд приговорил экс-полицейского к одному году шести месяцам заключения и на два года лишил его права занимать должности в правоохранительных органах, а также лишил звания майора. Предпринимателю назначили один год лишения свободы. Оба осуждённых взяты под стражу в зале суда, приговор пока не вступил в законную силу.