Иваново, , 10:26 — REGNUM Режим повышенной готовности вводится на территории Ивановской области с 18 марта. Решение в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции принял губернатор Станислав Воскресенский. Соответствующий указ подписан 17 марта, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Указом, в частности, вводится запрет на проведение массовых мероприятий, в которых участвует более ста человек. Вузы региона переводятся на дистанционное обучение, а в дошкольных образовательных учреждениях и в организациях социальной защиты населения вводится специальный режим. Специальные меры также будут приняты в организациях, осуществляющих транспортное обслуживание населения.

Также в регионе создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, который возглавил губернатор Станислав Воскресенский.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным? на территории РФ зарегистрировано 93 случая новой коронавирусной инфекции. В Ивановской области случаев заболевания не фиксировалось.