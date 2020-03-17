Берлин, , 10:24 — REGNUM Студия Crows Crows Crows разработала «симулятор игровых выставок», призванный заменить реальные мероприятия в период пандемии коронавируса. Об этом 17 марта сообщает сайт cybersport.ru.

Crows Developers Conference — это бесплатная браузерная игра, которая предлагает «типичный набор» активностей для игровых выставок. В этом сатирическом проекте геймеры могут ходить по большим залам, кашлять и жаловаться на организаторов.

Напомним, разработка Crows Developers Conference стала реакцией на отмену многих игровых выставок из-за коронавируса. В частности, в 2020 году не состоятся E3 и Games Developers Conference (GDC).

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