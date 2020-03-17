Москва, , 10:25 — REGNUM В России для наблюдения граждан с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекции предусмотрено 404 обсерватора на 25 тыс. 335 мест, сообщили в Роспотребнадзоре.

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По данным на 17 марта, уже развернуто 130 обсерваторов на 8 тыс. 823 места. В настоящее время в них размещены 192 человека с подозрением на коронавирус.

Все лица, прибывающие в Россию из неблагополучных стран с признаками ОРВИ, изолированы и обследованы на коронавирусную инфекцию. За период мониторинга зарегистрировано 2079 заболевших ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, работающие граждане России рассказали, чем займутся в случае, если их из-за коронавируса отправят на карантин. Большинство (21%) будет работать удалённо.

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