Сеул, , 10:28 — REGNUM С 00:00 19 марта в Южной Корее усилят карантинный контроль для всех прибывающих в страну. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

По их словам, все пассажиры должны заполнить опросник о состоянии здоровья. При входе в терминал аэропорта пассажиров также будут подвергать карантинному досмотру и тестам.

Отмечается, что прибывающие также обязаны сообщить свои контактные данные (адрес и номер телефона), а также установить специальное приложение для самостоятельной проверки состояния здоровья.

Известно, что 16 марта в страну въехали 13 350 человек, среди которых 7 161 граждан Южной Кореи и 6 189 иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 84 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражённых увеличилось до 8 320 человек.

Читайте также: Новых 84 случая заболевания COVID-19 выявили в Южной Корее