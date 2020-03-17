Джакарта, , 10:22 — REGNUM Компания Telkomsel предоставит 30 ГБ бесплатного интернета в поддержку политики президента Индонезии по домашнему обучению для противодействия распространению COVID-19, сообщает Antara.

«Мы предоставим 30 ГБ бесплатного интернета в течение следующих 30 дней», — заявил главный директор Telkomsel Сетянто Ханторо в Джакарте.

Издание отмечает, что пользователи Telkomsel смогут активировать услугу через приложение My Telkomsel и получить 30 ГБ интернета в течение 30 дней с даты активации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство города Магеланг в индонезийской провинции Центральная Ява, закрыло ряд туристических объектов до 29 марта 2020 года из-за коронавируса.

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