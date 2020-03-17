Горно-Алтайск, , 10:21 — REGNUM В Республике Алтай проживает 41 участник Великой Отечественной войны, 288 вдов участников и более девятисот тружеников тыла. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, такие цифры привел министр труда и соцзащиты Адар Сумин на заседании оргкомитета по празднованию Дня Победы.

По его словам, чиновники проверили условия проживания и состояния здоровья инвалидов и участников войны.

Тем временем, в республике определили 11 мест высадки деревьев в рамках международной акции «Сад памяти». На общей площади более 4 га будут высажены более 600 саженцев.

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