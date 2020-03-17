Москва, , 10:21 — REGNUM В московских школах до 12 апреля будут работать дежурные группы. Об этом сообщила журналистам вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Она напомнила, что столичные школы закрываются с 21 марта по 12 апреля.

«Мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями. Поэтому по запросам родителей в 1−4 классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек», — сказала она.

Перед уроками помещения, где будут проходить занятия, будут дезинфицироваться, а у школьников измерят температуру тела.