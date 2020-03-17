Ташкент, 17 марта 2020, 10:20 — REGNUM Командующим Национальной гвардии Узбекистана назначен генерал-майор Рустам Джураев, сообщили 17 марта в пресс-службе МВД республики.
Ранее Джураев занимал должность заместителя министра внутренних дел республики — начальника ГУВД Ташкента. Столичный главк возглавил полковник Азиз Ташпулатов.
Кроме того, должность первого заместителя главы МВД занял генерал-майор Шухратжон Собиров. Ранее он возглавлял УВД Андижанской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля глава МВД Узбекистана Пулат Бобожонов уволил 11 руководителей УВД Бухарской области. Министр раскритиковал областное управление за плохое взаимодействие с общественностью и другими правоохранительными органами.
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