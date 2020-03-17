Монтрёй, Франция, , 10:18 — REGNUM Assassin's Creed: Unity стала самой продаваемой игрой февраля 2020 года в Европе, Азии, Австралии и Африке. Об этом 16 марта сообщил портал gamesindustry.biz.

Причиной такого роста популярности проекта стала его цена в Южной Корее и Индонезии. Журналисты отмечают, что в этих странах Unity стоила меньше одного цента (около 75 копеек).

Напомним, оригинальный релиз Assassin's Creed: Unity состоялся в 2014 году. Несмотря на многочисленные технические проблемы, игра была тепло принята критиками и геймерами.

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