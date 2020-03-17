Находка, Приморский край, , 10:17 — REGNUM Пять членов экипажа танкера Aligote (флаг Маршалловых островов), прибывшего из КНР в Приморье, поместили в инфекционное отделение больницы Находки. У моряков возьмут тесты на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе российского профсоюза моряков.

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Судно принадлежит греческой компании Roxana Shipping SA. На борту 20 членов экипажа из Приморья, пятерым из них была запланирована замена.

Если пробы на коронавирусную инфекцию окажутся отрицательными, моряков отправят домой на карантин. Оставшемуся на судне экипажу запрещено выходить на берег — в Находке действует карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае коронавирусная обстановка стабилизируется — новых случаев заражения практически нет. Из больниц выписывают выздоровевших пациентов.