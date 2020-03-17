Москва, , 10:12 — REGNUM Все спектакли московского Театра имени Вахтангова отменяются с 17 марта. Об этом сообщает сайт учреждения культуры.

Спектакли отменяются на всех площадках до 10 апреля. Купленные ранее билеты можно вернуть.

Решение принято «в связи с возникшей угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории России».

Основанием для отмены стал указ мэра Москвы от 16 марта, по которому в столице запрещается проведение всех массовых мероприятий численностью более 50 человек.